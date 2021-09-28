Hazır giyimcilerden sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm için 5 maddelik eylem planı

TGSD Başkanı Sanem Dikmen, “Hazır giyim sektörü Eylül ayında yüzde 81 ile pandemi öncesinin kapasite kullanım oranlarına yaklaştı. Siparişleri karşılayabilmemiz için hızla kapasite yaratmamız gerekiyor. Kısa dönemde ise kapasite ihtiyacına vardiya sistemine dönerek çözüm üretebiliriz” dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) sektörün sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve yeşil fabrikalara dönüşümünün hızla tamamlanabilmesi için 5 maddelik eylem planı açıkladı. Eylem planında organik pamuk üretiminin 250 bin tona çıkarılması, 1. ve 2. bölgelerde üretim yapan firmaların dönüşüm yatırımlarının yerinde teşvik kapsamına alınması önerisi dikkat çekiyor.

Türk hazır giyim sektörünün prestij organizasyonlarından biri olan ve TGSD’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenleyeceği İstanbul Hazır Giyim Konferansı, küresel modaya yön veren isimlerle dünyanın önde gelen markalarının temsilcilerini İstanbul’da buluşturacak. TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen 6 Ekim’deki konferansın tanıtımı için düzenledikleri basın toplantısında pandeminin etkileri ve sektörün gelecek vizyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

“Organik ve sertifikalı pamuk üretimi 250 bin tona çıkarılmalı”

Ramazan Kaya, pandemi ile birlikte hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe iş yapma süreçlerinin yüzde 30 - 40 değiştiğini söyledi. Sektörde yeni dönemin temel dinamiklerini dijitalleşme, sürdürülebilir ve yeşil üretimin oluşturduğunu belirten Kaya, Türkiye’nin küresel rekabette gücünü koruyabilmesi için bu alanlarda çok hızlı mesafe kat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, şöyle devam etti:

“TGSD olarak sektörün yeni döneme en iyi şekilde hazırlanabilmesi için 5 maddelik bir eylem planı hazırladık. Başarıya ulaşabilmemiz için kamu otoritesinin desteğinin hayati önem taşıdığı eylem planımızdaki başlıklar şöyle:

Sürdürülebilir enerjiye dönüşüm yatırımları teşvik kapsamına alınmalı;

1. ve 2. bölgelerdeki firmaların dönüşüm yatırımları yerinde teşviklerle desteklenmeli;

Sektörün düşük faizli krediye erişimine imkân sağlanmalı, hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacı için Eximbank devreye girmeli;

İnsan kaynakları politikaları sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmeli.

Organik ve sertifikalı pamuk üretimi 250 bin tona çıkarılmalı. ‘İzlenebilir’ pamuk ekim alanları hızla arttırılmalı.”