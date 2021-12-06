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Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü kasımda da ihracattaki büyümeye omuz verdi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1 milyar 733 milyon dolar, ocak-kasım döneminde de yüzde 19,3 artışla 18 milyar 448 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, ihracattaki büyümeye katkı sundu.

Ekonomi 06.12.2021, 14:48
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü kasımda da ihracattaki büyümeye omuz verdi

İSTANBUL (AA) - Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1 milyar 733 milyon dolar, ocak-kasım döneminde de yüzde 19,3 artışla 18 milyar 448 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, ihracattaki büyümeye katkı sundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracata ulaşıldı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 221 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın kasım ayında 1 milyar 515 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 artışla 1 milyar 733 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Sektör, bu yılın ocak-kasım döneminde de yüzde 19,3 artışla 18 milyar 448 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 186 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 142 milyon dolarla Bursa ve 129 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektör kasımda en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 299 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 234 milyon dolarla İspanya ve 175 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 57 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 233 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 147 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, kasım ayında 179 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,1 pay aldı.

#ekonomi
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