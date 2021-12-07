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Hazır giyim sektörü 2022’ye 23 milyar dolar ihracat hedefiyle giriyor

9-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı 4 kıtadan binlerce alıcıyı İstanbul’da buluşturacak.

Ekonomi 07.12.2021, 12:27
Hazır giyim sektörü 2022’ye 23 milyar dolar ihracat hedefiyle giriyor

9-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı 4 kıtadan binlerce alıcıyı İstanbul’da buluşturacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde 9-11 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (IFCO) tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Fuara İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe’nin yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

İstanbul’u dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen İHKİB’in İTO işbirliği ile düzenleyeceği fuarı 4 kıtadan binlerce alıcının ziyaret etmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri fuarda yabancı alıcılarla buluşarak işbirlikleri yapma fırsatı da yakalayacak.

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün katma değerli üretimi, istihdama katkısı, ihracatı ve net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Gültepe: ‘‘2022’de 23 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz’’

Pandemi dönemiyle birlikte Türkiye’de hazır giyim sektöründe fırsatların ortaya çıktığına söyleyen Gültepe, “Pandemide tedarik zincirinin kırılması ve küresel markaların yakın coğrafyalardan alımı tercih etmesi nedeniyle Türkiye’nin ve hazır giyim sektörümüzün önüne büyük bir fırsat çıktı. Yoğun bir sipariş talebiyle karşı karşıyayız. Ülkemize artan ilgi sayesinde 7 yıl aradan sonra ihracatta ilk kez büyük bir sıçrama yakaladık. 11 ayda 18,4 milyar dolara ulaştık. 2014’te 18,7 milyar dolarlık rekorumuzu bu yıl 20 milyar doların üzerine çıkararak yenileyeceğiz. Ülkemizin cari açığının kapatılmasına 18 milyar dolar katkı sunacağız. Bu yıl yakaladığımız ivmeyi aynı hızla devam ettirmek istiyoruz. Şubat ayında İstanbul’a 4 kıtadan gelecek binlerce küresel alıcının yaratacağı sinerjinin de katkısıyla 2022’de yüzde 15’lik artış ile 23 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Ham maddeye ve yeni yatırım için finansmana erişimde yaşadığımız sorunların aşılması durumunda hedefi tutturmamızın önünde bir engel göremiyorum. Orta vadede ise 33 milyar dolarlık ihracatla ülkemizi küresel ligde en üst sıralara çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

‘‘İstanbul’u küresel ölçekte bir moda merkezi yapacağız’’

Gültepe konuşmasının devamında, ‘‘33 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için sektörün dijitalleşmesine, sürdürülebilir, tasarım odaklı, katma değeri yüksek, markalı üretimini artırmasına rehberlik ediyoruz. Kendimizi tüm dünyaya çok daha iyi tanıtmamız, İstanbul’un dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğu algısını iyice yerleştirmemiz gerekiyor. İHKİB’in bir markası olan Fashion Week Istanbul ile bu konuda çok önemli bir adım attık. Hem sanal hem de fiziki ortamda gerçekleştireceğimiz fuarlar ile yeni bir hamle daha yapıyoruz. Firmalarımızı dijital platformda dünyanın dört bir yanından binlerce alıcı ile buluşturan sanal fuarımız dün başladı. Sektörün yıllardır hayalini kurduğu fiziki ortamda gerçekleştireceğimiz İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı için de hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası’nın iş birliği ile hazırlandığımız fuarın ilkini 9 - 11 Şubat 2022 tarihlerinde düzenleyeceğiz. Tedarik zincirinin kırılması, lojistik ve navlun maliyetlerinin 4 - 5 kat artması nedeniyle özellikle Avrupalı markaların gözü Türkiye’de. Bu süreçte İstanbul’da uluslararası bir fuarın tam zamanı olduğunu düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Avdagiç: ‘‘IFCO Türkiye markasına dönüşüyor’’

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı’nın Türklerin modadaki öncü geleneğinin bugüne yansıması olduğunu söyledi. Hazır giyim firmalarının İDTM salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacağını vurgulayan Avdagiç, “Türkler 5 bin yıllık tarihleri boyunca zarif kıyafetleri ile insanlığa ilham kaynağı oldular. Modada 21. Yüzyıl’da ulaştığımız son aşamayı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği temsil ediyor. İHKİB’in düzenlediği İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı, Türk moda markalarını, tasarımcılarını ve tedarikçilerini biri araya getiriyor. Onların koleksiyonlarını alıcılarla buluşturuyor. Böylece IFCO, hem dijital hem de fiziki ortamda bir İHKİB markası olmanın ötesine geçerek, Türkiye markasına dönüşüyor. Bu fuar, Türkiye’nin hazır giyim üretiminde olduğu gibi tasarımda da iddiasını ortaya koyması açısından önem taşıyor. Türk tasarımcılığı ve üretim kabiliyetini dijital ve fiziki ortamda inşa eden İHKİB takdir edilecek adımlar atıyor” sözlerini ifade etti.

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