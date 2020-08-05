Hazır giyim ihracatçısı temmuzda ayında 1,8 milyar doları aşarak tarihi rekor kırdı

Küresel ekonomilere ağır hasar veren salgının etkilerini büyük ölçüde atlatan ve çarkları yeniden döndürmeye başlayan Türk hazır giyim endüstrisi, temmuz ayını 1 milyar 812 milyon dolar ihracat ile kapattı. İhracatını temmuzda geçen yıla göre yüzde 8,4 arttıran sektör, tüm zamanların en yüksek aylık performansı ile tarihi bir rekora imza attı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisi için stratejik önemde olduğunun altını çizdi. Salgın sürecinde de sektörün kritik rolünü ortaya koyduğunu vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:

“Marttan itibaren üç ay boyunca çok sıkıntılı bir dönem geçiren sektörümüz, Avrupa’nın açılması ile yönünü yeniden yukarı çevirdi. Haziran’ı yüzde 25 ihracat artışı ile kapattık. Temmuz’da da beklediğimizin çok üstünde bir performans sergiledik. Biz temmuzu en iyimser tahminle geçen yılın aynı ayı ile başa baş kapatacağımızı öngörüyorduk. Sektör olarak çok daha iyisini yaptık. Temmuz ihracatımız yüzde 8,4 artışla 1 milyar 812 milyon dolara yükseldi. Aylık ihracatta ilk kez 1,8 milyar dolar çıtasının üzerine çıktık. Bir başka ifade ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat performansı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attık. Haziran ve temmuz aylarındaki artışa rağmen 7 aylık ihracatta geçen yıla göre hâlâ yüzde 15,3 eksideyiz.”

7 AYDA 756 MİLYON DOLARLIK MASKE VE KORUYUCU GİYSİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK

Mustafa Gültepe, Türk Moda Endüstrisi’nin salgın sürecinde maske ve koruyucu kıyafet üretimi ile de tüm dünyada ilgi odağı olduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan için koruma kalkanı oluşturduklarını anlatan Gültepe, temmuz ayındaki rekor ihracatta maske ve koruyucu giysinin önemli rolü olduğunu vurguladı. Gültepe, “Temmuzda 197,4 milyon dolarlık koruyucu giysi ve maske ihracatı gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatından 7 ayda elde ettiğimiz gelir ise 756 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

OCAK – TEMMUZ DÖNEMİNDE ABD’YE İHRACATIMIZ YÜZDE 17,6 ARTTI

Salgın sonrasında tedarik zincirinin yeniden şekillendiğini hatırlatan Mustafa Gültepe, yeni dönemde küresel markaların yakın coğrafyalardan tedariki tercih edeceğinin altını çizdi. Bu durumun Türkiye’yi özellikle Avrupa’da avantajlı konuma getireceğin anlatan Gültepe, şöyle devam etti:

“Avrupa’nın yanı sıra ABD’de de büyük bir potansiyel var. Hedef pazarlarımız arasında yer alan ve yılda 100 milyar doların üzerinde hazır giyim ithalatı bulunan ABD’nin Çin ile ticaret savaşı nedeniyle Türkiye’ye bir yönelim olacağını öngörüyoruz. Hazır giyim ihracatımız 7 ayda yüzde 15,3 azalırken aynı dönemde ABD’ye ihracatımızda 17,6 artış gerçekleştirdik. ABD’ye ihracatımıza aylık olarak baktığımızda haziranda yüzde 213, temmuzda yüzde 53 civarında bir artış görünüyor. Veriler bu ülkeye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1,5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor. Biz orta ve uzun vadede ABD pazarından 5 milyar dolar pay alabileceğimize inanıyoruz ve hazırlıklarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz.”