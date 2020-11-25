Hazine yüzde 6 faizle 2,25 milyar dolar borçlandı

Hazine dolar cinsi 2031 vadeli eurobond ihracını 2,25 milyar dolar borçlanma ile tamamlarken, faiz oranı yıllık yüzde 6 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İhraç miktarı toplam 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı %5.95, yatırımcıya getirisi %6 olmuştur” denildi.

Borç faizi, ABD hazine tahvilinin 511 baz puan üzerinde oldu.

İHRAÇ TUTARININ İKİ KATINDAN FAZLA TALEP

Hazine açıklamasına göre tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin %40’ı İngiltere, %19’u ABD, %17’si diğer Avrupa ülkeleri, %15’i Türkiye ve %9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Tahvil ihracını Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley yönetti.

İhraçta vade 15 Ocak 2031 oldu.

HAZİNE 2020’DE 8,75 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇLANMAYA GİTTİ

Hazine bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyordu. Bu ihraç öncesi hedefin 6.5 milyar doları gerçekleştirilmişti. Bu ihraçla birlikte 2020 yılı borçlanması 8.75 milyar dolar ile 9 milyar dolara neredeyse ulaştı.

Hazine uluslararası piyasalardan şubat ayında 5 ve 10 yıl vadeli iki ihraçla 4 milyar dolar, ekimde ise 2.5 milyar dolar borçlanmıştı.