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Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Lütfi Elvan’dan devraldı. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin; yıllardır, ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonunun hayalini kurduğunu belirterek, “Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önceliği yüksek faiz olamayacak” dedi.

Ekonomi 02.12.2021, 16:44
Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Lütfi Elvan’dan devraldı. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin; yıllardır, ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonunun hayalini kurduğunu belirterek, “Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önceliği yüksek faiz olamayacak” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Lütfi Elvan yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nurettin Nebati atandı. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında düzenlenen devir teslim töreni ile daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, Bakan Yardımcılığı görevi yapan Nebati, bakanlığı Lütfi Elvan’dan devralarak görevine başladı.

Lütfi Elvan, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin borçlanma açısından oldukça başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, “Sağladığımız bütçe disiplini sayesinde hazinemiz piyasadan 155 milyar lira daha az borçlandı. Tabii şunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Bu bütçe performansı ve borçlanmadaki başarıyı neye rağmen gerçekleştirdik? Biz enflasyonla mücadeleye destek vermek ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için 150 milyar liranın üzerinde gelirimizden feragat ettik” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcılığı görevi yaptığı sırada meydana gelen pandemi sürecini büyük bir başarı ile geri bıraktıklarını söyleyen Bakan Nebati, “Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi haline geldi” diye konuştu.

“Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önceliği yüksek faiz olamayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin; yıllardır, ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonunun hayalini kurduğunu dile getiren Bakan Nebati, “Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önceliği yüksek faiz olamayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık, dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye’nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan işten, iş insanından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır” dedi.

“Emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışımız olacak”

Bakan Nebati, artık işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylemi geliştirdiklerini belirterek, “Bu ülkede bugüne kadar sabit gelirliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi, emekliler ezdirilmedi, bundan sonraki yolculuğumuz da önceliklerimiz arasındadır. Nasıl ki iş dünyamız her türlü ihtiyacını hızlı bir şekilde proaktif olarak karşılayan bir ekonomi yönetimi gördü. Bundan sonra çok daha azimli bir ekonomi yönetimi görecek. Ekonomi yönetimi, reel piyasanın, sanayide üretim yapanın, orada çalışanın hizmet edenin, ihracat yapanın, Türkiye’nin en uç noktasında tarımsal üretimi faaliyetinde bulunanın, emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışımız olacak” diye konuştu.

Tören, eski Bakan Elvan’ın bakanlık çalışanlarına yaptığı veda konuşmasının ardından son buldu.

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