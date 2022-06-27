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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."
Ekonomi 27.06.2022, 14:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."