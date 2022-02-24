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Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla i
Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.”
Ekonomi 24.02.2022, 16:23
Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.”