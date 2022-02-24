Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla i

Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.”