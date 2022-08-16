Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tesp

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.