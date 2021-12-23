Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Finansal İstikrar Komitesi İkinci Toplantısına İlişkin Basın Açıklaması

İşte o açıklama:

Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrası yapılan açıklamada Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda görüşüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır.

Toplantıda son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.”