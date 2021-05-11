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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Ekonomi 11.05.2021, 14:52 11.05.2021, 15:11
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını yalanladı

Bugün bir gazetede yer alan ve sosyal medyada elden ele dolaşan "kur farkı vergisi çıkarılacak" iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

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