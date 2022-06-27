Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler finansal istikrarı destekler niteliktedir”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son zamanlarda hayata geçirilen kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirlerin, hem Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesindeki seçmeli kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı destekler nitelikli olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması ve 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların lira karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararlarının 9 Haziran’da atılan adımların devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Hayata geçirilen kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirlerin, hem Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesindeki seçmeli kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı destekler nitelikli olduğu savunulan açıklamada, tüm ekonomi kurumlarıyla beraberce eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınmaya devam edileceği aktarıldı.