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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki s
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür."
Ekonomi 28.12.2021, 16:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür."