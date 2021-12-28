Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki s

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür."