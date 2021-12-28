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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir."
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir."
Ekonomi 28.12.2021, 16:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi’nde) Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir."