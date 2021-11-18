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Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."
Ekonomi 18.11.2021, 10:59
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."