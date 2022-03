Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası ile olan toplantıları devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, DEİK kurulu ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ile Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) kurulu ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ile Ukrayna-Rusya arasındaki savaş konuşuldu.

Bakan Nebati, toplantıyı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Nebati, yaptığı yazılı açıklamada, “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz’’ dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak da Bakan Nebati’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıyı değerlendirdi. Olpak, "Ülkemizin ekonomisini ve bundan sonraki süreç içerisinde taleplerimizi bakanımıza ilettik. Rusya-Ukrayna savaşı gibi sıcak bir gündemimiz var. Beklentimiz bir an önce bu savaşın sonlanmasıdır. Her iki ülkeyle çok yoğun ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, her iki ülkeden de vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Rusya’ya yapılan kısıtlamaları düşündüğümüzde bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalabileceğimiz konusunda değerlendirmeler yaptık" şeklinde konuştu.

"Rusya-Ukrayna savaşından yüzde 100 etkilenecek bir tablomuz oluşmadı"

2021 yılındaki Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına da değinen Olpak, "Türkiye, 2021 yılını çok güzel büyüme rakamlarıyla kapattı. Döviz bu ülkenin ekonomi denildiği zaman çok akla gelen faktörlerinden birisidir. Döviz ve altın konusunda biliyorsunuz, kur korumalı mevduat ve altın mevduat sistemleri getirildi. Bizim için dövizin veya faizin seviyesinin öneminden daha çok önemli olan kısmı, onun öngörülebilir olmasıdır. Yani makul bir bant içerisinde hareket ettiğini görmektir. Tüm dünyanın etkilendiği bir savaş ortamı var, bununla hiç ilgilenmeyeceğimizi söylemek mümkün değil. En azından kısa vadede neredeyse ikinci haftasını bitirmeye başladığımız bu savaş sürecinin içerisinde bizi yüzde 100 etkileyecek bir tablo henüz oluşmadı hamdolsun. Hiç etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ancak tedbirlerimizi ona göre almak üzere faaliyet yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.