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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Türkiye’de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir.”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Türkiye’de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir.”
Ekonomi 21.12.2021, 23:39
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Türkiye’de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir.”