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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekonomi 17.06.2022, 15:06
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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