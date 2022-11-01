Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Toplantılarda ‘Ne olacak bu dünyanın hali’ diye sorular soruluyordu. Washington’daki son toplantılarda kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Çünkü enflasyon çift hanelere doğru gelmiş, faiz artırımları çare olmamış, durgunluk baş göstermiş, bazı ülkeler teknik olarak resesyona girmiş. Böylesine bir durumda kimse ambargoları daha sertleştirelim, daha sert tedbirler alalım demiyor. Çünkü Avrupa ne yapacağını gerçekten bilmiyor. Almış olduğu tedbirlerle iş yürümüyor. Avrupa’da daralma gözüküyor. Ama Türkiye büyümeye devam ediyor."