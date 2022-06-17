banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ekonomi 17.06.2022, 12:12
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu