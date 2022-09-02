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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor” dedi.
Ekonomi 02.09.2022, 19:02
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor” dedi.
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