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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar.”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar.”
Ekonomi 23.12.2021, 23:00
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar.”