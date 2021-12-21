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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız.”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız.”
Ekonomi 21.12.2021, 23:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız.”