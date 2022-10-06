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TBMM Başkanı Şentop: "Gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanı VahitKirisci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik".
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanı VahitKirisci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik".
Ekonomi 06.10.2022, 09:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanı VahitKirisci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik".