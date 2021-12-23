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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.”
Ekonomi 23.12.2021, 23:01
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.”