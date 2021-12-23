Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. Kimse kimseyi kandırmasın dövizdeki düşüş yansıtılsın. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yaparız” dedi.