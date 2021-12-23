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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. Kimse kimseyi kandırmasın dövizdeki düşüş yansıtılsın. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yaparız” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. Kimse kimseyi kandırmasın dövizdeki düşüş yansıtılsın. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yaparız” dedi.
Ekonomi 23.12.2021, 23:00
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. Kimse kimseyi kandırmasın dövizdeki düşüş yansıtılsın. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yaparız” dedi.