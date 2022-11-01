Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aldığımız tedbirlerin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladığımız ki enflasyonda en önemli şey artış hızının azalmasıdır. Artış hızı azaldı. Bundan sonra da Aralık ayından itibaren düşüşünü görmüş olacağız. Buna ilişkin olarak da herkesin hesap kitabını yapması ve beklentilerini buna göre oluşturması enflasyon ile mücadele en güçlü araçlarımızdan bir tanesidir. Önümüzdeki süreç enflasyonun daha az konuşulduğu ve başarılı adımların arka arkaya geldiği bir süreç olacaktır."