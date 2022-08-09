Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den IMF iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye’nin IMF’den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Nebati, “Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır” dedi.

Nebati, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl, ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır.”