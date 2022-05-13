Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Konut paketi açıklandıktan sonra aykırı işlem yapanlar tespit edildi”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Vatandaşlarımızın konut sahibi olması ile attığımız değerli adımı astronomik fiyat artışları ile suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireyseller de dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 10’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Bakan Nebati, geçtiğimiz günlerde açıklanan konut destek paketi sonrasında fahiş fiyat artırım yapanlara sert uyarılarda bulundu. Vatandaşın uygun finansman ile konut sahibi olması ile atılan değerli adımı astronomik fiyat artışları ile suistimal etmeye çalışanlara göz yummayacaklarını belirten Hazine ve Ticaret Bakanı Nureddin Nebati, “Paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireysele dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü, aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz birilerinin suistimal de bulunarak, kısa günün karı diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinlerki ensenizdeyiz” dedi.

“Göstergeler büyüme oranının trendinin dengeli bir şekilde devam ettiğine işaret ediyor”

Dünya ekonomisinin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakanı Nebati, “Rusya Ukrayna Savaşı risklerin ve belirsizliğin tekrar artmasına yol açtı. Enerji başta olmak üzere artan Emtia fiyatları tedarik zincircilerindeki aksamadan ölçülmesi ve yüksek taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Yaklaşık son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla Avrupa ve Amerika karşı karşıya. Diğer yandan Rusya Ukrayna Savaşı zaten yükselmiş olan Emtia fiyatlarını daha da artırırken tedarik zincirlerini ve ticareti de olumsuz etkiledi. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen ülkemizin büyüme ve ihracattaki muazzam başarısı tüm ülkemiz ve dünya tarafından samimi olarak takdirle karşılanıyor. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli bir büyüme eğilim üzüldüğüne işaret ediyor. 2020’de dünya küçüldü, biz ise1,8 büyüdük. 2021’de tek haneli büyüdüler biz yüzde 11 büyüdük ve gördüğümüz kadarla da içerikteki Öncü göstergeler büyüme oranının trendinin dengeli bir şekilde devam ettiğine işaret ediyor” şeklinde konuştu.

“250 milyar dolarlık hedefimize de koşarak ilerliyoruz”

Politikamızın temelini oluşturan üretim ihracat ve istihdam rakamlarından bahseden Bakan Nebati, “Sanayi üretim endeksi 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artış gösterdik. İhracat rakamlarımızda her ay artık mütemadiyen hale dönüştü yeni rekorlara imza atıyoruz ki birikimli olarak 240 milyar doları aştık ve 250 milyar dolarlık hedefimize de koşarak ilerliyoruz. Nisan ayında enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 bu iyi bir rakam. Böylelikle enerji hariç ihracatımızın ithalatımızı geçmiş olduğu durumu yakaladık. Mart ayı itibari ile toplam istihdam yaklaşık 30 milyon kişiye ulaştı. Bu veriler büyümenin bu çeyrek 6-7 gibi bir rakamla devam ettireceğini işaret ediyor. Yani ekonomimiz üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor. Salgına rağmen, kuzeyimizdeki savaşa rağmen, öldük bittik yandık bu işler iyi gitmeyecek diyenler rağmen büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonla mücadele timleri fahiş fiyat ve stokçuluğa izin vermiyor”

Rafineri sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte yastık altından toplanan altın miktarını da arttırarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Nebati, “Enflasyonla mücadelemiz topyekün bir mücadele olduğu sürece başarıya ulaşacağımız olan inancımız tam. Bizlerin çalışmalarının yanında iş insanlarımızın da sorumluluk alarak ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Kurduğumuz enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla fahiş fiyat, manipülasyon ve stokçulara asla izin vermiyor. Selektif kredi politikamız kapsamına bir yenisini ekledik. Bu finansman paketi ile 100 milyar lirası sanayi, 50 milyar lirası da turizm sektörü için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık” dedi.

“Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü, aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi”

Açıklanan konut sektörüne yönelik üç destek paketi ile vatandaşların uygun finansman ile konut sahibi olmalarının sağlandığını vurgulayan Bakan Nebati, “Vatandaşımızın uygun finansman ile konut sahibi olması ilk attığımız bu değerli adımı astronomik fiyat artışları ile suistimal etmeye çalışanlara da asla göz yummayacağız. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireysele dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü, aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz birilerinin suistimal de bulunarak, kısa günün karı diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz. Vatandaşın konuta ihtiyacı var. Konut üreticisinin finansmana ihtiyacı var. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çevirecek şekilde gece gündüz bunların hesaplarını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Onun için siz değerli paydaşlarımız da yolumuza doğru bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bankalarımızın finans sektöründeki payının yüzde 86 olması bankalarımızı ve bizi mutlu etmiyor”

Yakın zamanda hazine destekli KGF kredilerindeki kefalet limitlerini de artırdıklarını belirten Bakan Nebati, “KOBİ’lerin 35 milyon TL olan limit 100 milyon TL. Kobi dışındaki firmalara 250 milyon TL’den 350 milyon TL’ye bir limit artışı yaptık. Türkiye ekonomi modelini uygun olarak üretim sağlansın istihdama katkı sağlasın. Yüzde 14 bizim hedeflediğimiz oran değil. Bankalarımızın finans sektöründeki payının yüzde 86 olması bankalarımızda mutlu etmiyor bizi de dolayısıyla önümüz açık yolunuz açık” diye konuştu.