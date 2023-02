Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "KGF’nin limiti 350 milyar liraya yükseltildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem felaketi sonrasında yapılan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Deprem bölgesinde konuşan Bakan Nebati, Kredi Garanti Fonu’nun limitinin 100 milyar lira oranında artırıldığını ve 350 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Nebati DASK kapsamında 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Çiftçilere 3,4 milyar liralık ödemenin de yapıldığını söyleyen Nebati "Milletimizin hemen her ferdi birlik olurken bir kesim fırsatçılık yapmaya tenezzül etmiştir. Bu durum her şeyden evvel bizim geleneklerimize uygun değildir, son derece de yakışıksız bir tavırdır. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati şu açıklamaları yaptı:

"Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. 13,5 milyon insanın etkilendiği bir deprem. Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçti. Bu felaket sonucunda 44 bin 354 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden devletimiz vatandaşın yaralarını sarmaya bölgeyi imar etmeye devam edecektir. Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bütçe ve imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. AFAD başta olmak üzere kamu ve kuruluşların acil nakitlerini karşılamak için 100 milyar lira kaynak ayırdık.

AFAD’a 17 milyar lira aktardık

AFAD’a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız. Depremden zarar görenlere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım sağlıyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin lira nakdi yardım sağlıyoruz. Kira yardımı da 3 ile 5 bin lira. Evleri 1 yıl içinde tamamlayarak bakanlık olarak tüm desteği veriyoruz. Gelen talepler değerlendirilip hızlı şekilde kararlar alınıyor. TOBB Başkanımız ve STK temsilcileriyle ayrıntılı toplantı yapacağız. Hızlı bir şekilde karar veriyoruz.

KGF paketini 350 milyar liraya çıkardık

Deprem felaketinin vatandaş ve iş dünyasının üzerindeki etkileri için vergisel düzenlemeleri devreye aldık. 10 ilimize deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan ettik. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimize vergiyle ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk. Salgın döneminde devreye aldığımız yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşların Şubat’tan Temmuz’a kadar olan ödeme sürelerini uzattık. Prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1’e indirdik. Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar borçları taksitlendirilen borçların yüzde 10’unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık. 250 milyar liralık KGF paketinde 100 milyar lira artışa giderek toplam kredi hacmini 350 milyar liraya çıkardık. Bankalarımızın daha uzun vadelerde kredi kullandırabilmesine imkan sağladık. Kredi kartlarında uygulanan taksit sürelerini deprem bölgelerindeki vatandaşlar için iki katına çıkarıldı.

DASK kapsamında 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi

Depremin iş gücü piyasalarında oluşturabileceği hasarı gözeterek bu geçici dönemde kısa çalışma ödeneği için çalışmalar hazırlandı. Doğal afet sigortaları kapsamında ödemelere başladık. 8 bin 612 hasar dosyası için 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Ödemeler devam ediyor. Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL’lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların azalması için önemli katkı sağladık.

Fırsatçılara göz yummayacağız

Milletimizin hemen her ferdi birlik olurken bir kesim fırsatçılık yapmaya tenezzül etmiştir. Bu durum her şeyden evvel bizim geleneklerimize uygun değildir, son derece de yakışıksız bir tavırdır. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz. Bölgenin yeniden ihya ve inşası kapsamında fiyatı sabitleme kararı alarak iş dünyasının duyarlı mensuplarına milletimiz adına teşekkürü borç biliyorum. Oluşan her yaranın sarılmasında, bölgenin ihya ve imarı için tüm gücümüzle çalışacak omuz omuza yol almaya devam edeceğiz."