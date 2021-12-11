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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü ve iş dünyasından 70’e yakın temsilci katıldı.

Ekonomi 11.12.2021, 22:28
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü ve iş dünyasından 70’e yakın temsilci katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması gibi konular ele alındı. Bakan Nebati aynı zamanda iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası iş dünyası temsilcileri toplantıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Avdagiç: "Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat ağırlıklı politika katlanarak devam edecek"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bakanımız önümüzdeki ekonomik yol haritamızla ilgili bilgiler paylaştı. Uzun zamandır görmediğim kadar büyük kapsamlı bir istişare toplantısı yapıldı. Türk iş dünyasının tüm kesimlerini temsil eden katılımcılar vardı. Sektör temsilcileri görüşlerini çok açık, net biçimde gündeme getirdi. Bakanımız sektör temsilcilerinin görüşlerini not aldı. Ortaya çıkan büyük resim bizi oldukça memnun etti. Önümüze çıkan zorlukları nasıl aşacağımız konusunda istişarelerde bulunuldu. 2022’ye geçerken üretim, istihdam, yatırım ve ihracat ağırlıklı politikanın katlanarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülle: "Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak ülkemizde özellikle pandemiden sonraki dönemde ihracattaki başarılarla ülkemizin yüzünü güldürdük. Toplantıda bakanımızın açıkladığı ekonomik model konuşuldu. İş dünyası temsilcileri görüşlerini dile getirdi. İhracat eksenli büyüme, düşük cari açık modelini sağlayacak önemli bir nokta ihracat. Bugüne kadar önemli bir ihracat başarısı gösterdik. Şuan itibariyle bile 2022’nin ihracat hedefine yakın bir ihracat gerçekleştirdik. Toplantıda dövizde yaşanan volatilitenin azaltılmasına yönelik, Türk Lirasına güvenin yükselmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Enflasyonla mücadele sadece bakanlığın sorunu değildir. Bizde bu konuda desteğimizi toplantıda ifade ettik. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşacağız" dedi.

Hisarcıklıoğlu: “Yapıcı bir toplantı oldu”

İş dünyasının farklı sektördeki temsilcilerinin bir araya geldiğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “60’ın üzerinde bir katılım vardı. Yapıcı bir toplantı oldu. Bu toplantıda herkes sorunları birebir aktarabildi. Hazine ve Maliye Bakanımız sorunlarımızı tek tek dinledi ve yeni ekonomik program hakkında bilgiler verdi. Ham madde fiyatlarındaki artış, medikal firmaların ödemeleri ve kamuya iş yapan firmaların durumu gibi birçok konu gündeme getirildi” ifadelerini kullandı.

Olpak: “Yeni ekonomik model ile ilgili bilgiler verildi”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, “Toplantıda her şey konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanımız kendi yol haritasını açıkladı. Kendi görüşlerimizi ifade ettiğimiz ve tek tek cevaplarımızı aldığımız bir toplantı gerçekleşti. İhracatımız çok güzel ilerliyor. İstihdamımızda kötü bir tablomuz yok. Hazine ve Maliye Bakanının sunumunu yaptığı yol haritasında; düşük cari açık, yüksek büyüme ve ihracata dayalı bir büyüme modeli içerisinde bir yol çizileceği açıklandı. Enflasyon bir başka önemli başlığımız. Geçmişte hem düşük enflasyon hem de yüksek büyüme gerçekleştirilmişti. Bundan sonraki süreçte bunu gerçekleştirebiliriz. Güvene ihtiyacımız vardı ve bu güveni Hazine ve Maliye Bakanımızda gördük” diye konuştu.

Verimli bir toplantının gerçekleştiğini belirten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ise, “Hazine ve Maliye Bakanımız yeni ekonomik modeliyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya katılan iş insanları da fikirlerini söylediler” dedi.

Baran: "Sorunlarımızı hep birlikte aşacağız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "ATO olarak KOBİ’ler ile ilgili sıkıntıları gündeme getirdim. Bakanımız bütün sorunlarımızı not aldı. Toplantı çok verimli geçti. Hepimizin amacı ülkemizi daha iyi yerlere getirmek, bizim derdimiz Türkiye. Problemlerimiz var biliyoruz bu sorunlarımızı hep birlikte aşacağız. Yeni ekonomi modelimizle ilgili bakanımız bilgi verdi. Katılımcılarda yeni model ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bu toplantıların oldukça faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

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