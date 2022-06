Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Gaziantep’te konuştu

Gaziantep’te A Para’nın düzenlediği “Para Sohbetleri” programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada “Kamu maliyesi dengesi bozulmuştur” şeklinde paylaşım yapanlara tepki göstererek, ekonomideki tüm başarılara rağmen bir kısım çevrelerin Türkiye ile ilgili karamsar senaryo üretmekte ısrar ettiğini söyledi.

A Para televizyonunun düzenlediği “Para Sohbetleri”nin yeni durağı Gaziantep oldu. A Para tarafından organize edilen ve Türkiye’nin sorunlarının ele alınıp ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni katkıların sunulmasını amaçlayan “Para Sohbetleri” programı Gaziantep’te düzenlendi. Özel bir hotelde düzenlenen programa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Davut Gül ile milletvekilleri ve iş insanları katıldı.

“Bizim birçok Antep’e ihtiyacımız var”

Programda konuşan Bakan Nureddin Nebati konuşmasına iş insanlarını selamlayarak başladı. 2004 yılında 8,2 milyar liralık üretim yapan Gaziantep’in 2020 yılı itibariyle 99 milyar lirayı aşan bir üretime ulaştığını ifade eden Nebati, “Gaziantep gayri safi milli hasıla içindeki payını da yüzde 2 seviyesinde çıkardı. Gaziantep 2004’te Türkiye’deki 14. büyük ilken 2020 yılında 8. sıraya yükseldi. Şuanda neredeyse ayda 1 milyar dolar ihracat yapan şehrimiz ayakta alkışlanır. Gaziantep 2021 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 5. şehir olarak bölgenin lokomotif ili olduğunu gösterdi. Dış ticaret fazlası vererek cari açığın kapatılmasına fayda sağlıyor. Bizim birçok Antep’e ihtiyacımız var. Tam bir başarı örneği olan Antep’le övünüyoruz. Gaziantep İzmir ve Bursa’nın ardından en çok dış ticaret fazlası veren 3. il oldu. Görünen o ki ülke çapında uygulamaya aldığımız Türkiye ekonomi modelini Gaziantepli iş insanlarımız il bazında son derecede başarılı bir şekilde uyguluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye üretiyor ve ihracat yapıyor”

Türkiye’nin üretim, ihracat, yatırım ve istihdam alanında son derece önemli başarılara imza attığını sözlerine ekleyen Nebati, “2021’de salgına rağmen yüzde 11 büyüme performansıyla son 10 yılın en iyi performansına ulaştık. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Böylece 2022 ilk çeyreğinde de 7,3 oranında büyüyerek güçlü performansını devam ettirdi. 2021 ilk çeyreğinde elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu 2022’de de devam ettirdik. Türkiye salgın döneminde de önemli ihracat fırsatları yakaladı. İhracatımız 2021 sonunda 225,3 milyar dolara 2022 yılının mayıs ayında 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. 2023 yılı için belirlenen hedefi şimdiden yakaladık. Ülkemiz ekonomisinde kat ettiğimiz mesafeler iş gücü piyasasına da olumlu yansıyarak işgücünün artmasını sağladı. Tablo çok net ve ortada. Türkiye üretiyor ve ihracat yapıyor. En önemlisi de istihdam oluşturuyor. Küresel ekonomideki zorlukların arttığı bir dönemde elde ettiğimiz başarılarda kuşkusuz kamu maliyesi ve bankacılık sektöründeki güçlü görünüm, sayın Cumhurbaşkanlığı örneğinde uyguladığımız makro politika seti etkili oldu” diye ekledi.

“Ekonomideki başarıya rağmen karamsar senaryo üretmeye devam ediyorlar”

AK Parti iktidarları boyunca mali alanda sürdürülen disiplini kararlı şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Nebati, “Hazine nakit dengesi geçtiğimiz ay 149,2 milyar lira fazla verdi. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın bir sonucu olarak ocak mayıs döneminde 82,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Çok özür dileyerek son günlerde sosyal medyada bu verilere rağmen ‘Kamu maliyesi dengesi bozulmuştur’ şeklinde ifadelerde bulunanları artık telin etmekten yorulduk. Şeffaf ve açık bir şekilde ilan edilen kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği rakamları ortaya koyarken bile olmadık yalan yanlış haberlerle midemizi bulandırmayın. Değerli katılımcılar küresel ölçekte yaşanan çalkantılara rağmen ekonomimizdeki tüm bu başarı ortadayken bir kısım çevreler ülkemizle ilgili karamsar senaryo üretmekte ısrar ediyorlar. Bu ısrarlarından da geri adım atmıyorlar. Halbuki satın alma gücü paritesine göre 18. Sıradan 11. Sıraya yükselttiğimiz başarısını konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgelemeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Hatta kalkıp Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Manipülasyon yapıp sahte belgeler üretip dışarıya gönderiyorlar. Türkiye liberal bir ekonomi olup serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Enflasyon dünyanın ortak bir sorunu”

2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ve Ukrayna savaşının başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının küresel ölçekte artmasına ardından ise tedarik süreçlerinde aksamalara neden olduğunu söyleyen Nebati, “Bu durum tüm dünyada enflasyonu önemli ölçüde arttırırken gelişmiş ülkelerde bile enflasyon son 40 yılın en yükseğine ulaşmış durumda. Enflasyon dünyanın ortak bir sorunu. Bu yükseliş doğal olarak da ülkemize yansıyor. Küresel çalkalanmaların ülke ekonomimize bir yansıması olan enflasyon sorunuyla mücadele bugün bizim için birinci önceliktir. Ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız ve kazanacağız. Şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz vergi indirimleri ile ilave adımları da uygulamaya alıyoruz. Bu adımlarla TL tasarruflarını cazip hale getirip tüketici kredilerini aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını engelliyoruz” dedi.

“GES’te yıllık getiri 23,04 olacak”

20 Aralık’tan bu yana uyguladıkları döviz kurunu istikrarı sağlamada önemli katkısı olan kur korumalı mevduata ilaveten gelire endeksli senetlerin ihraç edileceğini açıkladığını hatırlatan Nebati, “Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup bankalarımız aracılığıyla 15 Hazirandan itibaren talep toplanmaya başlanacak. Kamu iktisadi teşebbüsleri içerisinde yer alan DHMİ işletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Haziran ayında yapılacak ihraçta yıllık bileşik getiri 23,04 olacaktır. 3 ayda bir ödenecek kupon getirileri için uygulanacak asgari getirisi sayesinde vatandaşlarımızın gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacaktır. Bununla birlikte GES’lere konu olan kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiride sunulacaktır. Fiyat istikrarını desteklemek ve kredilerin üretken alana yönlendirilmesini sağlamak amacıyla makro ekonomi ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidilmiştir. Kredilerin selektif bir şekilde üretim ve ihracatta kullanılmasında politikalarımızda herhangi bir değişim yoktur” şeklinde konuştu.

“Türkiye dünyanın kuruluşunda aktif görev alıyor”

Dünyanın her sabah yeniden kurulduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Her sabah taze bir başlangıçtır. Dünya yeniden kurulurken Türkiye dünyanın yeniden kuruluşunda aktif bir şekilde görev ve rol alıyor. Türkiye, büyük bir ülke. 2053 sonrasına dair vizyonumuz var. 2023 kapının açıldığı bir tarih. 2023, 2053’e hazırlıyor bizi. Atılan stratejik adımlar Avrasya’daki liderliğini her geçen gün perçinleyen, elektrikli yeni araçlar tasarlayan, uzay projeleri yürüten öz güvenli bir Türkiye’miz var. Ülkemizi kalkındırma, insanımızın refah seviyesini yükseltme yolunda bizler her koşulda sizlerin önünüzü açmışsak, yine aynı kararlılıkla sizleri her bakımdan desteklemeye devam edeceğiz.

“Tüketici kredilerinde sıkılaşmaya gidildi”

Tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidildiğini aktaran Nureddin Nebati, “Selektif kredi politikalarında değişiklik yoktur. Üretim, ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir. Önümüzdeki dönemde mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Makro ekonomik istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik önlemler, politikaları destekler niteliktedir. BİST’te kurulan emtia borsasıyla yatırımcıların işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacaktır. Altın sertifikaları alınabileceği gibi, demir, gümüş, bakır gibi emtialar için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Halka arzlarda fon temin etmelerini temin etmek açısından şirketlere kolaylık ve indirimler sağlanmıştır” dedi.

“KDV indirimiyle alım gücünü destekledik”

KDV oranlarında birçok indirim yaparak vatandaşların alım gücünü desteklediklerini belirten Nebati, “Gıdada KDV’yi yüzde 1’e düşürdük. Arsa ve arazi teslimlerinde KDV’yi 8’e düşürdük. Salgının etkilerini sınırlandırmak için 154 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik. 2022’de enflasyonla mücadele çerçevesinde 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla taviz vermiyoruz. Önümüzdeki dönemde gıda ve fiyat komitesinin kararlarıyla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla selektif kredi politikamızda yeni kredi paketlerini ortaya koyduk. KGF aracılığıyla 60 milyar lira kefaletle 3 farklı KGF paketini ortaya koyduk. İyi bir kullandırım oranına geldik. Yakın zamanda selektif kredi paketine yenisini ekleyerek TL cinsinden kredi imkanı sunduk sunuyoruz. 150 milyar liraya ulaşan toplam büyüklüklü 3-10 yıl vade arası krediler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“30,4 milyon istihdama ulaşan bir Türkiye”

Bu saydığım şeylerin 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılmış şeyler olmadığını 20 Aralık’tan bugüne atılan adımlar olduğunu dile getiren Nebati, “2020’de salgın başlarken zorluklar geliyor teraneleri hiç bitmedi. İnsanlar işsiz kalacak, fabrikalar kapanacak, kepenkler kapanacak. 30,4 milyon istihdama ulaşan bir Türkiye. Biz pes etmeyiz, asla da pes etmeyeceğiz. Savaşın getirdiği olağanüstü koşullar var. Çarklar dönecek, kepenkler kapanmayacak, insanlar işlerini kaybetmeyecek, kimse dükkanını da kapatmayacak. Sizlerin oluşan bölgesel ve küresel fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinizi biliyorum. Yepyeni başarılara imza atacaksınız. Bu bölgenin bir evladı Urfalı olarak söylüyorum. Ortaya koymuş olduğunu başarı kulaklarınızı kötümser insanlara kapatmaktan geliyor. İşinize odaklanıyorsunuz. Yürüyorsunuz hedefiniz belli” dedi.

“Türkiye küçük değil, büyük ülke”

Kamu otoritesi olarak odaklandıklarını ve yürümeye devam ettiklerine dikkat çeken Nebati, “Bu ülke yürümeye devam edecek Allah’ın izniyle. Bugün biz geçmişteki gibi hantal bürokratik engellerle vakit kaybeden bir Türkiye değiliz. Küçükler debeleşmeye devam etsin. Büyükler vizyon sahibidir. Büyük düşünür, büyük kararlar alır. Türkiye büyük ülke, küçük ülke değil. 2053 sonrasına dair vizyonumuz var. 2053 kapının açıldığı bir tarih. 2023, 2053’e hazırlıyor bizi. Özgüvenli bir Türkiyemiz var. Karamsar tablolar yaymaya çalışanlara prim vermeyin. Karamsar senaryoları boşa çıkararak yepyeni başarılara doğru yol almaya devam edeceğiz. Azimliyiz, yeminliyiz, yürüyoruz, koşuyoruz, hiç kimse bizi durduramaz. İyimserlik rahmani, karamsarlık şeytani. Bu topluluk iyimserler topluluğu onun için başardı. Onlar küçük hesaplarla uğraşacak, biz büyük ideallerle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Nebati’nin konuşmasının ardından programın sohbet kısmına geçildi.

