Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya gelen Bakan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu belirten Bakan Nebati, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde “Kur Korumalı TL Mevduat” gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen Bakan Nebati, TL mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.

Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahseden Bakan Nebati, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisi’nde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladı. Ekonomistlerin ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.