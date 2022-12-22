Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: ‘‘Bütçe açığının GSYH’ya oranı yıl sonunda yüzde 3,4’ün altında gerçekleşecek’’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘‘2002 yılında yüzde 11,1 seviyesinde olan bütçe açığının GSYH’ya oranının bu yıl tahminimiz olan yüzde 3,4’ün de altında gerçekleşmesini bekliyoruz’’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak’ın katılımlarıyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nda iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Forumun açılışında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunan Nebati, ‘‘2002 yılında yüzde 11,1 seviyesinde olan bütçe açığının GSYH’ya oranının bu yıl tahminimiz olan yüzde 3,4’ün de altında gerçekleşmesini bekliyoruz’’ dedi.

‘‘Türkiye Ekonomi Modeli ile fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamayı hedefliyoruz’’

Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili konuşan Bakan Nebati, ‘‘Türkiye Ekonomi Modelimiz ile güçlü büyüme dönemlerinde, yüksek ithalat kaynaklı oluşan yüksek cari açık sarmalından kalıcı olarak çıkmayı hedefliyoruz. Üretimde sağlanacak verimlilik artışları ve güçlenen ihracatla birlikte dış finansman ihtiyacımızı azaltmayı fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamayı da hedefliyoruz. Üretim odaklı, yatırımı ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizi uygularken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile vergisel düzenlemelerden teşviklere kadar çok geniş bir yelpazede tüm araçları etkin bir şekilde kullanıyoruz’’ diye konuştu.

‘‘Bütçe açığının GSYH’ya oranı yıl sonunda yüzde 3,4’ün altında gerçekleşecek’’

Türkiye’nin ekonomik olarak 9 çeyrektir büyümeye devam ettiğini hatırlatan Bakan Nebati, ‘‘Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikli politikalarımızla ekonomimiz 9 çeyrektir yıllık bazda kesintisiz büyümeye devam ederken makine ve teçhizat yatırımları da 12 çeyrekten bu yana artıyor. Büyümedeki bu güçlü performansımız istihdam piyasamıza da olumlu yansımıştır. Ekim ayı itibarıyla, toplam istihdam seviyesi 31,2 milyon kişi ile tarihi rekor seviyeye çıkmıştır. İhracatımız da Kasım ayında yıllık 253,5 milyar dolarla, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Hükümetlerimiz döneminde, en önemli gücümüz olan bütçeden ve mali disiplinden hiçbir dönemde feragat etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. 2002 yılında yüzde 11,1 seviyesinde olan bütçe açığının GSYH’ya oranının bu yıl tahminimiz olan yüzde 3,4’ün de altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu sonucu, vatandaşlarımızın enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için bütçe imkanlarını seferber etmemize rağmen başarıyoruz’’ dedi.

‘‘2030 yılına kadar 30 milyar dolara ulaşmamız lazım’’

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmine ilişkin de konuşan Bakan Nebati, ‘‘2021 yılında 3,7 milyar dolar olan ticaret hacmimizin, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 4,3 milyar dolara yükseldi. Hedeflerimize ulaşmamız için daha hızlı hareket etmemiz lazım. Bu rakamı Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ekonomik yapıları tamamlayıcılık arz eden iki büyük ülke için yeterli görmüyoruz’’ diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyriyle kısa sürede bu rakamın 10 milyar dolara çıkarılabileceğini vurgulayan Bakan Nebati, ‘‘Bu rakam iki ülke için yeterli değil. 2030 yılına kadar 30 milyar dolara ulaşmamız lazım’’ ifadelerini kullandı.

Khalid A. Al Falih: “Türk firmalar ülkemizdeki altyapı inşasına katkı verdi”

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, Suudi Arabistan’dan yatırımcıların İstanbul’a gelmekten ve burada vakit geçirmekten keyif aldıklarını söyleyerek, “Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgenin iki en büyük ekonomisini temsil ediyor G20 ülkeleri arasında 2022 sonunda 2 trilyon doları geçen GSMH’siyle öne çıkıyor. İki ülke üreyen yatırım bağları geliştiriyor. Türk şirketlerinin yatırımlarından memnunuz. Son yıllarda birçok yüklenici firma Suudi Arabistan’daki altyapı inşasına katkıda bulundu” dedi.

“Türkiye birçok alanda dünyada öne çıkıyor”

Türkiye’nin sanayi, sağlık, inşaat, turizm gibi alanlarda dünyada üst sıralarda yer aldığını belirten Suudi Bakan Khalid A. Al Falih, “Özellikle ortaklıklarımızın büyümesi iç imalat, Türkiye’nin imalat alanları çok güçlü. Enerji, sanayi ve sermaye alanlarında iş birliğine gidebiliriz” dedi.

Türkiye’nin gıda, metal ve maden ürünlerinde de ön planda bulunduğuna dikkat çeken Khalid A. Al Falih, “Çeşitli imalat alanlarınız bulunuyor. Alaşım imalat, otomotiv ve bir çok alanda Arabistan’daki çalışmaları destekleyebilirsiniz” diye konuştu.

“Turizmde partnerimiz olabilirsiniz”

Bakan Khalid A. Al Falih, Türkiye’nin savunma sanayii, yenilebilir enerji, turizm ve sağlık alanlarını da dikkatle incelediklerini bu alanda iki ülke arasında yatırımları derinleştirilmesini planladıklarını aktardı.

Turizm ve otelcilikte atılım yapmak istediklerinin altını çizen Suudi bakan, yıllık 100 milyon ziyaretçi rakamına 2030 yılında ulaşmayı hedeflediklerini belirterek bu konuda partner aradıklarını söyledi. İki ülke arasındaki turistik ziyaretlere değinen Khalid A. Al Falih, bu yıl Türkiye’den ülkelerine 100 bin, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 400 bin turist geldiği bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin turizm sektöründe yüksek deneyime sahip olduğunu anlatan Khalid A. Al Falih, “Türkiye dünya çapında turizm destinasyonu haline geldi. Turizm yatırımcılarının Suudi Arabistan’ın gelişen turizm alanlarına yatırım yapabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İş ve yatırım forumunda enerji, finans, gıda ve hukuk alanlarında iş birliği imzaları atıldı.