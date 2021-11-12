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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflerine yönelik yorumlar doğru değil”.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflerine yönelik yorumlar doğru değil”.
Ekonomi 12.11.2021, 11:22
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflerine yönelik yorumlar doğru değil”.