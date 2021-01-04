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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan twitter hesabından açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılının, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını söyledi.
Ekonomi 04.01.2021, 14:16
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Elvan twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacaklarını ifade etti.
Elvan şunları söyledi:
"Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz.
Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.
2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.
Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.
Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."
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