Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir'

Merkez Bankası Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından döviz kurları dün akşam saatlerinde hızlı bir dalgalanma yaşadı. Gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan bu sabah erken saatlerde yazılı açıklama geldi.

Bakan Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin 'kesinlikle söz konusu olmayacağını' belirterek, 'makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu' ifade etti. Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini söyleyen Elvan, şu açıklamayı yaptı:

"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."