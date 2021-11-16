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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir."
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir."
Ekonomi 16.11.2021, 10:08
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir."