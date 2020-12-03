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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kasım ayı enflasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 03.12.2020, 13:12
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1. Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 

2. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı. 

#enflasyon #Lutfi Elvan
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