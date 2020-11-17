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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik."
Ekonomi 17.11.2020, 11:46
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Elvan'ın açıklamalarından satır başları;
"Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz."
"Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz."