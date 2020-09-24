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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü çeyreğine ilişkin son verilerin olumlu gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Ekonomi 24.09.2020, 13:26
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tam açıklamaları:

''Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak \%74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız''

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