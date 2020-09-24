Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tam açıklamaları:

''Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak \%74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız''