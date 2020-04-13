HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Bakanlık tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye aldıkları istikrar kalkanı adımlarında gelinen son noktayı değerlendirdi.

Albayrak, dar gelirli vatandaşları desteklemek için nakdi yardımları devreye aldıklarını ve hafta başında 2.1 milyon aileye yönelik başlatılan yardımları 4.4 milyon aileye çıkardıklarını anımsattı.

İlk günden itibaren vatandaşların işlerini kaybetmemelerine öncelik verdiklerini anlatan Albayrak, ''3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımızı da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1.170 lira maaş desteğini de inşallah sağalayağız.'' dedi.

Bakan Albayrak, kısa çalışma ödeneğiyle bugüne kadar 200 binden fazla firmanın 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

''Bugüne kadar 700 bini onaylandı. Süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor. Esnafımıza, KOBİ'lerimize ve sanayicelerimize sunduğumuz finansman destekleri de hız kesmeden devam ediyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu. 163 bin 450 esnafın süreci tamamlandı. 4.073 milyar TL finansman tahsil edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli paraf ticari karta başvurdu. 66 bin 910 esnafımıza kartlar tahsis edildi. Bu kapsamda da 1,5 milyar üzerine bir destek devreye alınmış oldu. Bireysel destek paketimize de bugüne kadar 4 milyon 200 bin den fazla vatandaşımız başvurdu. Cuma günü itibariyle tahsisler başladı ve şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar TL'den fazla tahsis gerçekleşmiştir. Gerek kamu bankalarında gerek kredi garanti fonunda çalışan arkdaşlarımız haftasonu dahil yoğun mesai harcayarak tüm bu süreçleri hızlı bir şekilde neticelendirmek için çalışmalarına devam ediyor. KGF destekli işe devam finansmanı için ise cuma günü itibariyle 66 bin 171 firma başvuruda bulundu. 34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı. 29 milyar 558 milyon TL'lik bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'ler oluşturdu.''

Tahsis edilen meblaların yüzde 75'inin de KOBİ'lerin olduğunu belirten Albayrak, ''Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz. Tüm kamu bankalarında çalışanlar 7/24 esasına dayalı bu talepleri takip ediyor. Kamu bankalarımız kurumsal ve ticari işletmelerin bu süreç kapsamında 25 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu öteledi. 795 bin vatandaşımızın konut ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik borcunu öteledi. Halkbank, 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde önümüzdeki üç ayda vadesi gelecek olan 3,5 milyar TL tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi.'' diye konuştu.

Albayrak, şunları kaydetti:

''Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankaların da sergiledikleri tavırla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum. Bu süreçler kapsamında tüm bu ekonomik mücadelemiz kapsamında küresel finansal kuruluşlar, uluslararası organizasyonlarla da düzenli görüşmelerimiz devam ediyor. Virüsle mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de ülke ve kurumla görüşmeler ve istişareler gerçekleştiriyoruz. G-20 başta olmak üzere tüm platformlarda ülkeler dayanışma ihityacını net olarak vurguluyor. Türkiye olarak biz de bu kapsamda küresel ticaretin devamını sağlamak için ülkeler arasından farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum veya ülkeyle farklı gündemle bir görüşmemiz veya talebimiz olmamıştır. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte Türkiye olarak ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirecek, herkesi kapsayacak bir program uyguluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerektiğinde ilave tedbirler almaya her an hazırız. Milletimiz emin olsun ki Türkiye bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık altyapısına da ekonomik kapasiteye de sahip bir ülkedir. Ve bu manada dünyadaki çok az sayıdaki ülkeden bir tanesidir. Birlikte kazanacağız.''