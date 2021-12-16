Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "AK Parti iktidara geldiğinde faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.4 civarındaydı. 2021 itibariyle yüzde 2.7’ye düştü.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
Ekonomi 16.12.2021, 01:31
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.