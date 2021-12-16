Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ataması Resmi Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındı.

BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, BDKK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı. Atamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.