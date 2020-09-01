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Hazine Kasım ayı itibari ile 10 yıllık gösterge tahvil ihracına başlıyor
Hazine 2018'den beri gerçekleştirmediği 10 yıllık gösterge tahvil ihracına Kasım'da tekrar başlayacak.
Ekonomi 01.09.2020, 09:00
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Hazine Temmuz 2018’den beri gerçekleştirmediği 10 yıllık gösterge tahvil ihracına Kasım ayı itibarıyla tekrar başlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün açıkladığı 3 aylık borçlanma stratejisine göre 17 Kasım’da, 6 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek.
Bankalar sabit faizli en uzun vadeli Hazine tahvili olan 10 yıllık gösterge tahvili 2010 yılından beri bilançolarında bulunduruyor.
Ancak Hazine 10 Temmuz 2018’den bugüne 10 yıllık gösterge tahvil ihracı yapmadı.
Hazine artan borçlanma maliyetlerinin borç rasyolarına uzun vadeli etkisini azalmak için yaklaşık iki yıldır daha çok değişken faizli ya da kısa vadeli borçlanmaya yöneldi.
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