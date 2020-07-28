Hazine dolar cinsi borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçları gerçekleştirdi.

Hazine’den yapılan açıklamada, 28 Temmuz 2020 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 29 Temmuz 2020 valörlü, 26 Temmuz 2023 itfa tarihli olarak 6 ayda bir yüzde 1,50 kupon ödemeli 2.5 milyar dolar tutarında ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili ile 6 ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli 500 milyon dolar tutarında ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirildiği belirtildi.