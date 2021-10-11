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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Ekonomi 11.10.2021, 11:26
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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