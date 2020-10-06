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Hazine 7,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 3 milyar 556 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 556 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 7 milyar 112 milyon TL'ye ulaştı.

Ekonomi 06.10.2020, 16:14
2002
Hazine 7,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Yıl (1.379 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1.820 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Hazine tarafından bugün gerçekleştirilen TLREF'e endeksli ihalede net satış 1 milyar 806,3 milyon TL oldu. Nominal satış tutarı 1 milyar 773,0 milyon TL olan ihalede ortalama dönemsel bileşik faiz ortalama yüzde 2,52 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak ve tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise net satış 1 milyar 749,7 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarının 1 milyar 749,0 milyon TL olarak hesaplandığı ihaleye 2 milyar 718,0 milyon TL nominal teklif geldi. Ortalama bileşik faiz ise yüzde 12,98 oldu.  Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 7 Ekim 2020 Çarşamba günü ihraç edilirken İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 1 Ekim 2025 günü yapılacak.

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