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Hazine, 2,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesinde ROT dahil yüzde 13,82 bileşik faizle 2,5 milyar TL satış yaptı.

Ekonomi 22.09.2020, 17:44
2003
Hazine, 2,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 505,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 5 yıl (1967 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.  İhalede, basit faiz yüzde 13,37, bileşik faiz yüzde 13,82 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 337 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 834 milyon lira, net satış 755,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 2 milyar 426 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 2  milyar 505,3 milyon lira borçlandı.

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