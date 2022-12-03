Hayvansal üretim yapacak küçük aile işletmeleri desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerini Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na dahil etti.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlandı. Bu çerçevede hayvancılıkta kalkınmasına öncelik verilen küçük aile işletmeleri Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na alındı.

Büyükbaşta 5 ila 50, küçükbaşta 50 ila 300 baş hayvan varlığına sahip işletmelerin ahır ve ağıl kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu işlemlerine destek verilecek.

İşletmelere yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı, süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma fırçası, suluk, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri ile yaylacı ve göçerler için 5 kilowatta kadar elektrik üretim sistemleri alımlarına Bakanlıkça yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Bu durumda sadece ahır ve ağıl başvurularında, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul edilecek. Küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları için proje başvurusunda bulunacak başvuru sahipleri en az 5 en çok 50 baş büyükbaş ya da en az 50 en çok 300 baş küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belgelendirecek.